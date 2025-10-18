Juric | Non firmo per un pareggio Infortuni? Ne abbiamo più noi della Lazio

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico prima della sfida contro i biancocelesti: "Voglio un De Ketelaere intenso. Scamacca deve ritrovare condizione. Dobbiamo essere più cinici e provare a rubare palla il prima possibile". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

