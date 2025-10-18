Juric | Lazio con tanti infortuni? Anche l’Atalanta Ecco come stano De Ketelaere e Scamacca
Ivan Juric, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro la Lazio di Sarri Ivan Juric, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Serie A con la Lazio. COMPLEANNO ATALANTA – «E’ stata una bella festa, soprattutto nel vedere questo entusiasmo visto il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Juric in conferenza: «La Lazio non è l’unica squadra con tanti infortuni» - Le dichiarazioni del tecnico dell’Atalanta verso il match Ivan Juric, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa ... Riporta lazionews24.com
Juric: “A noi ne mancano più della Lazio! Le prossime partite ci diranno che stagione sarà” - Il tecnico dell'Atalanta ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro la Lazio (ore 18) alla New Balance ... calcioatalanta.it scrive
L’Atalanta riceve la Lazio, Juric: “Non firmo per un pareggio” - La Dea ritrova Scalvini, Scamacca e Zalewski tra i convocati. Come scrive msn.com