Juric | Lazio con tanti infortuni? Anche l’Atalanta Ecco come stano De Ketelaere e Scamacca

Calcionews24.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ivan Juric, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro la Lazio di Sarri Ivan Juric, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Serie A con la Lazio. COMPLEANNO ATALANTA – «E’ stata una bella festa, soprattutto nel vedere questo entusiasmo visto il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

