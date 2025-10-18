Judo Elios Manzi e Kenya Perna sfiorano il podio nel primo giorno del Grand Prix di Guadalajara
Calato il sipario sulla prima giornata di incontri a Guadalajara (Messico), sede del Gran Prix centroamericano e undicesimo appuntamento stagionale (escludendo le rassegne iridate giovanili e non) del World Tour 2025 di judo. Un day-1 in cui sono state protagoniste cinque categorie di peso: -60 e -66 kg maschili; -48, -52 e -57 kg femminili. In casa Italia non sono arrivati podi, ma si può affermare che in due casi la top-3 sia sfumata per poco. Il riferimento è a Elios Manzi nei -66 kg e a Kenya Perna nei -52 kg. Il judoka italiano, piegato l’americano Ari Berliner negli ottavi di finale, si è dovuto arrendere all’azero Ruslan Pashayev nei quarti. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Corso di aggiornamento tecnici judo - appuntamenti del 16 e 23 ottobre su ZOOM #judo #fijlkam #fijlkamjudo #fijlkamjudolombardia #aggiornamento #tecnici #tecnicijudo #corsoonline #corso - facebook.com Vai su Facebook
Diretta / Judo, 60 Kg uomini: streaming video e tv. Elios Manzi vs Kim: risultato finale 0-1 (Olimpiadi Rio 2016, RaiSport, oggi 6 agosto) - Dopo la sconfitta di Valentina Moscatt nella categoria femminile dei 48 chilogrammi, è arrivata anche l’eliminazione di Elios ... Come scrive ilsussidiario.net
Judo: i messinesi Elios Manzi e Angelo Pantano ai Mondiali di Doha - Da domani e fino al 14 prossimo a Doha sono in programma i Mondiali di judo e saranno campionati particolarmente intensi ... Come scrive lasicilia.it
Mondiali di Judo, Elios Manzi si piazza quinto nei 66 kg - Elios Manzi si è classificato al quinto posto nei 66 kg ai Campionati del Mondo di judo a Tashkent. Si legge su informazione.it