judo elios manzi e kenya perna sfiorano il podio nel primo giorno del grand prix di guadalajara

Calato il sipario sulla prima giornata di incontri a Guadalajara (Messico), sede del Gran Prix centroamericano e undicesimo appuntamento stagionale (escludendo le rassegne iridate giovanili e non) del World Tour 2025 di judo. Un day-1 in cui sono state protagoniste cinque categorie di peso: -60 e -66 kg maschili; -48, -52 e -57 kg femminili. In casa Italia non sono arrivati podi, ma si può affermare che in due casi la top-3 sia sfumata per poco. Il riferimento è a Elios Manzi nei -66 kg e a Kenya Perna nei -52 kg. Il judoka italiano, piegato l’americano Ari Berliner negli ottavi di finale, si è dovuto arrendere all’azero Ruslan Pashayev nei quarti. 🔗 Leggi su Oasport.it

