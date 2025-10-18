Jonjo Shelvey | L’Inghilterra non è più quella di 10 o 15 anni fa A Londra non si può tenere il telefono in giro
Jonjo Shelvey, ha giocato con Liverpool, Newcastle e nazionale inglese, ma a 33 anni ha deciso di trasferirsi negli Emirati Arabi, in terza serie, abbandonando qualsiasi ambizione sportiva. A Dubai il centrocampista percepisce solo 3000 euro al mese, e non ci sono quindi motivazioni economiche alla base della sua scelta, ma sono da cercare altrove, ovvero nella qualità della vita: le critiche all’attuale situazione in Inghilterra sono durissime. Il nome di Shelvey è tornato a fare notizia negli ultimi giorni non per il motivo che lui avrebbe voluto: un calcio di rigore sbagliato negli Emirati. Il video è diventato virale sui social, con annesse battute su soldi, livello. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondisci con queste news
Da 13 anni parliamo di ritornare in Europa. Ad oggi non ci restano che i ricordi. Nonostante un gol di Jonjo Shelvey ed una splendida punizione di Luis Suarez, il Liverpool viene sconfitto 3-2 dall'Udinese ad Anfield nella seconda partita della fase a gironi di E - facebook.com Vai su Facebook
Shelvey, una promessa non mantenuta: l'ex Liverpool saluta la Premier e va in Turchia - Nell'inverno scorso l'ex Liverpool aveva firmato con il Nottingham Forest ... Riporta tuttomercatoweb.com
Jonjo Shelvey torna in Inghilterra: cercherà la promozione in Premier col Burnley - e in estate aveva rinforzato una delle squadre neopromosse nel campionato turco. Lo riporta tuttomercatoweb.com