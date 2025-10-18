jolo in mugello lo iacono suona la carica

"Affronteremo una squadra che ha perso uno dei derby del Mugello, e che sarà determinata a riscattarsi. Non sarà facile, ma noi ci siamo allenati bene ed andremo sul loro campo per cercare di fare la partita". E’ la dichiarazione d’intenti di Angelo Lo Iacono, giocatore e dirigente dello Jolo, in merito alla gara di domani alle 15:30 che vedrà gli uomini di mister Luigi Ambrosio fare visita alla Fortis Juventus. Un match, quello che sarà arbitrato da Sara Schinco della sezione di Arezzo (coadiuvata da Jary Gambino della sezione di Prato e da Nicola Nevio Spiniello di Firenze) valido per la sesta giornata del campionato di Promozione 202526. 🔗 Leggi su Lanazione.it

