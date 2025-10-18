Joao Mario Inter caso chiuso! Il Tas conferma la vittoria dei nerazzurri contro lo Sporting

Inter News 24 Joao Mario Inter, caso chiuso! Secondo A Bola arriva la conferma dal Tas sulla vittoria dei nerazzurri nella controversia legale della trattativa. Per l’ Inter, la lunga e complessa vicenda legale legata a Joao Mario può considerarsi ufficialmente chiusa. Nel bilancio 2024-2025, il club nerazzurro ha dedicato un capitolo specifico al contenzioso con lo Sporting Lisbona, nato a seguito del trasferimento del centrocampista portoghese al Benfica. Il club lusitano aveva richiesto un risarcimento di 30 milioni di euro, sostenendo che la cessione violasse una clausola “anti-rivalità” inserita nel contratto originario tra le parti. 🔗 Leggi su Internews24.com

