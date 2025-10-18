Jennifer Lopez torna su Ben Affleck e i suoi ex | Mai sentita davvero amata

Jennifer Lopez ha costruito negli anni una carriera unica ma, anche sul lato sentimentale, la musicista ha vissuto dei rapporti che hanno fatto sognare il mondo intero. In particolare il matrimonio con Ben Affleck e il precedente loro innamoramento giovanile ha fatto pensare che, tra i due, si trattasse di una vera favola. Ma questo rapporto amoroso è naufragato a seguito di diverse incomprensioni e a causa delle loro differenze caratteriali, che li hanno portati fino al divorzio. I due sembravano, però, essersi riavvicinati negli ultimi giorni, visto che sono apparsi insieme su un red carpet ma, adesso, Jennifer Lopez ha rilasciato delle nuove dichiarazioni, in cui parla anche dell’ex marito e afferma di non essersi sentita mai davvero amata. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Jennifer Lopez torna su Ben Affleck e i suoi ex: “Mai sentita davvero amata”

