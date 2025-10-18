Javier Zanetti e Cordoba il Cero della Finale di Madrid | Il Rischio Incendio in Hotel

Inter, Cordoba: “Nerazzurri grande gruppo” Tra le pagine meno note e più esilaranti della storia dell’Inter si cela un aneddoto riguardante il leggendario capitano Javier Zanetti e il compagno di squadra Iván Córdoba, avvenuto alla vigilia della finale di Champions League del 2010 a Madrid, la partita che avrebbe consacrato il L'articolo Javier Zanetti e Cordoba, il “Cero” della Finale di Madrid: Il Rischio Incendio in Hotel proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Javier Zanetti e Cordoba, il “Cero” della Finale di Madrid: Il Rischio Incendio in Hotel

