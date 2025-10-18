Jasmine Paolini ufficialmente qualificata per le WTA Finals! Ora va presa una decisione per Tokyo
Jasmine Paolini è ufficialmente qualificata alle Finals 2025, in programma a Riad, in Arabia Saudita anche in singolare: l’annuncio arriva direttamente dalla WTA, con dei post sui social che certificano l’aritmetico approdo dell’azzurra al torneo di fine anno. Dopo la sconfitta nello scontro diretto con la kazaka Elena Rybakina nelle semifinali di Ningbo, in Cina, si attendeva l’ uscita del tabellone del WTA 250 di Guangzhou, in programma la prossima settimana, che, in caso di assenza della russa Mirra Andreeva, avrebbe spedito l’azzurra alle Finals. Del tabellone nemmeno l’ombra, ma evidentemente la WTA ha notizie certe dalla Cina, ed allora può far festa Jasmine Paolini, che sarà al via a Riad sia in singolare che in doppio: l’azzurra, che si era iscritta a Tokyo, ora potrà pianificare con calma l’avvicinamento e dovrebbe rinunciare all’appuntamento nipponico. 🔗 Leggi su Oasport.it
