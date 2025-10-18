Jasmine Paolini qualificata alle WTA Finals per il secondo anno consecutivo | giocherà singolare e doppio

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jasmine Paolini si qualifica alle WTA Finals, la tennista azzurra parteciperà per il secondo anno consecutivo: giocherà sia nel singolare che nel doppio con Sara Errani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

jasmine paolini qualificata wtaJasmine Paolini qualificata alle WTA Finals per il secondo anno consecutivo: giocherà singolare e doppio - Jasmine Paolini si qualifica alle WTA Finals, la tennista azzurra parteciperà per il secondo anno consecutivo: giocherà sia nel singolare che nel doppio ... Scrive fanpage.it

jasmine paolini qualificata wtaJasmine Paolini alle Final Wta di Dubai. Stasera c'è Sinner-Alcaraz al Six Kings Slam - Intanto si ferma in semifinale la corsa dell'azzurra al Ningo Open nella provincia dello Zhejiang, in Cina (ANSA) ... Segnala ansa.it

jasmine paolini qualificata wtaPaolini da sogno! Sarà alle Finals anche in singolare per il secondo anno di fila - La toscana aveva già ottenuto l’accesso nel doppio con Sara Errani: per il secondo anno consecutivo sarà do ... Da gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Jasmine Paolini Qualificata Wta