Jasmine Paolini qualificata alle WTA Finals per il secondo anno consecutivo | giocherà singolare e doppio

Jasmine Paolini si qualifica alle WTA Finals, la tennista azzurra parteciperà per il secondo anno consecutivo: giocherà sia nel singolare che nel doppio con Sara Errani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Paolini si arrende in semifinale contro Rybakina al Wta 500 di Ningbo, in Cina: nonostante la sconfitta, Jasmine resta comunque n° 7 della Race e lo rimarrà anche a fine torneo ? La tennista kazaka accorcia però lo svantaggio sull'azzurra nella corsa alle Wt - facebook.com Vai su Facebook

UNA SEMIFINALE CHE VALE TANTO Jasmine Paolini affronta Elena Rybakina a Ningbo: in palio c'è anche un posto alle WTA Finals di Riad ? #Tennis #WTA #NingboOpen - X Vai su X

Jasmine Paolini alle Final Wta di Dubai. Stasera c'è Sinner-Alcaraz al Six Kings Slam - Intanto si ferma in semifinale la corsa dell'azzurra al Ningo Open nella provincia dello Zhejiang, in Cina (ANSA) ... Segnala ansa.it

