Jasmine Paolini esce sconfitta dallo scontro diretto contro la kazaka Elena Rybakina e deve rinviare l’ aritmetico accesso alle Finals: nella Race, però, l’azzurra chiuderà la settimana al settimo posto e potrebbe giocarsi il tutto per tutto nel WTA 500 di Tokyo. La tennista italiana è a quota 4325 nella Race, con 6 punti di margine su Mirra Andreeva, che non giocherà il torneo nipponico: la russa potrebbe ancora chiedere una wild card per il WTA 250 di Guangzhou, in Cina, ma l’eventualità è di difficile realizzazione per le regole del Tour. Nelle settimane in cui sono presenti un torneo WTA 250 ed un torneo WTA 500, come accadrà nella prossima, infatti, le tenniste in top 30 sono obbligate a giocare il torneo di categoria superiore, a meno che non utilizzino l’ esenzione per il torneo di rango inferiore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jasmine Paolini attende il tabellone di Guangzhou: in assenza di Mirra Andreeva sarebbe già alle Finals