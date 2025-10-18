Jasmine Paolini attende il tabellone di Guangzhou | in assenza di Mirra Andreeva sarebbe già alle Finals
Jasmine Paolini esce sconfitta dallo scontro diretto contro la kazaka Elena Rybakina e deve rinviare l’ aritmetico accesso alle Finals: nella Race, però, l’azzurra chiuderà la settimana al settimo posto e potrebbe giocarsi il tutto per tutto nel WTA 500 di Tokyo. La tennista italiana è a quota 4325 nella Race, con 6 punti di margine su Mirra Andreeva, che non giocherà il torneo nipponico: la russa potrebbe ancora chiedere una wild card per il WTA 250 di Guangzhou, in Cina, ma l’eventualità è di difficile realizzazione per le regole del Tour. Nelle settimane in cui sono presenti un torneo WTA 250 ed un torneo WTA 500, come accadrà nella prossima, infatti, le tenniste in top 30 sono obbligate a giocare il torneo di categoria superiore, a meno che non utilizzino l’ esenzione per il torneo di rango inferiore. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Jasmine Paolini si ferma in semifinale a Ningbo Elena Rybakina vince 6-3, 6-2: per l’azzurra rimandata la qualificazione alle Finals di Riyadh - facebook.com Vai su Facebook
Jasmine on fire Paolini parte fortissimo a Ningbo e vola ai quarti dove affronterà Bencic ? @bmwitalia - X Vai su X
Jasmine Paolini attende il tabellone di Guangzhou: in assenza di Mirra Andreeva sarebbe già alle Finals - Jasmine Paolini esce sconfitta dallo scontro diretto contro la kazaka Elena Rybakina e deve rinviare l'aritmetico accesso alle Finals: nella Race, però, ... Scrive oasport.it
Jasmine Paolini ko in semifinale, per le WTA Finals si decide tutto a Tokyo - La prestazione della tennista kazaka è stata di alto livello, mentre Paolini ha probabilmente pagato la fatica accumulata nella lunga battaglia dei quarti contro Belinda Bencic ... Secondo sportal.it
Ningbo 2025, Paolini-Rybakina 3-6 2-6, l'azzurra cede in semifinale - L'azzurra cede alla diretta avversaria nella corsa alle Finals: la kazaka, che in finale attende la vincente di Shnaider- Riporta msn.com