Jasmine Paolini attende il tabellone di Guangzhou | in assenza di Mirra Andreeva sarebbe già alle Finals

Oasport.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jasmine Paolini esce sconfitta dallo scontro diretto contro la kazaka Elena Rybakina e deve rinviare l’ aritmetico accesso alle Finals: nella Race, però, l’azzurra chiuderà la settimana al settimo posto e potrebbe giocarsi il tutto per tutto nel WTA 500 di Tokyo. La tennista italiana è a quota 4325 nella Race, con 6 punti di margine su Mirra Andreeva, che non giocherà il torneo nipponico: la russa potrebbe ancora chiedere una wild card per il WTA 250 di Guangzhou, in Cina, ma l’eventualità è di difficile realizzazione per le regole del Tour. Nelle settimane in cui sono presenti un torneo WTA 250 ed un torneo WTA 500, come accadrà nella prossima, infatti, le tenniste in top 30 sono obbligate a giocare il torneo di categoria superiore, a meno che non utilizzino l’ esenzione per il torneo di rango inferiore. 🔗 Leggi su Oasport.it

jasmine paolini attende il tabellone di guangzhou in assenza di mirra andreeva sarebbe gi224 alle finals

© Oasport.it - Jasmine Paolini attende il tabellone di Guangzhou: in assenza di Mirra Andreeva sarebbe già alle Finals

Argomenti simili trattati di recente

jasmine paolini attende tabelloneJasmine Paolini attende il tabellone di Guangzhou: in assenza di Mirra Andreeva sarebbe già alle Finals - Jasmine Paolini esce sconfitta dallo scontro diretto contro la kazaka Elena Rybakina e deve rinviare l'aritmetico accesso alle Finals: nella Race, però, ... Scrive oasport.it

jasmine paolini attende tabelloneJasmine Paolini ko in semifinale, per le WTA Finals si decide tutto a Tokyo - La prestazione della tennista kazaka è stata di alto livello, mentre Paolini ha probabilmente pagato la fatica accumulata nella lunga battaglia dei quarti contro Belinda Bencic ... Secondo sportal.it

jasmine paolini attende tabelloneNingbo 2025, Paolini-Rybakina 3-6 2-6, l'azzurra cede in semifinale - L'azzurra cede alla diretta avversaria nella corsa alle Finals: la kazaka, che in finale attende la vincente di Shnaider- Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Jasmine Paolini Attende Tabellone