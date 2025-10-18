Jannik Sinner | Un film su di me? Sceglierei Will Smith E l’attore risponde con una foto virale

Vanityfair.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tennista, fantasticando su un ipotetico biopic, ha tirato in ballo la star di Hollywood: «Vorrei essere interpretato da lui». Che su Instagram ha subito replicato con un secco «ci sto», a margine di un esilarante fotomontaggio che sta facendo il giro del web. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

