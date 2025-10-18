Jannik Sinner travolge Alcaraz vince il Six Kings Slam e si prende 5,5 milioni e mezzo di premio

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner batte 6-2 6-4 Carlos Alcaraz e si aggiudica per il secondo anno consecutivo il Six Kings Slam. Sinner porta a casa il maestoso premio di 5,5 milioni di euro per il vincitore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

