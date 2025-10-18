Jannik Sinner travolge Alcaraz vince il Six Kings Slam e si prende 5,5 milioni e mezzo di premio

Jannik Sinner batte 6-2 6-4 Carlos Alcaraz e si aggiudica per il secondo anno consecutivo il Six Kings Slam. Sinner porta a casa il maestoso premio di 5,5 milioni di euro per il vincitore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

«Quale attore vorresti interpretasse il tuo ruolo?». Nei giorni del Six Kings Slam di Riad, ma non solo, capita che a Jannik Sinner vengano fatte domande non solo di tennis. Così, in questo caso, dalla racchetta si è passati al cinema, con il numero 2 del mondo - facebook.com Vai su Facebook

Final! Jannik Sinner defeats Novak Djokovic 6-4, 6-2 and advances to the Six Kings Slam final against Carlos Alcaraz — just like last year! Forza Jan - X Vai su X

Jannik Sinner travolge Alcaraz vince il Six Kings Slam e si prende 5,5 milioni e mezzo di premio - 4 Carlos Alcaraz e si aggiudica per il secondo anno consecutivo il Six Kings Slam. Come scrive fanpage.it

Sinner-Alcaraz 6-2, 2-2 diretta oggi, Jannik vince il primo set in 27 minuti - La finale del Six Kings Slam tra Sinner e Alcaraz è in programma oggi, sabato 18 ottobre, a Riad. Riporta leggo.it

Sinner travolge Alcaraz: 6-2 nel primo set della finale del Six Kings Slam - Nel caldo di Riad, davanti a una folla elettrica e rumorosa, Jannik Sinner ha conquistato con autorità il primo set per 6- Da thesocialpost.it