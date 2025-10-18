Jannik Sinner stasera la finale del Six Kings Slam | alle 20 la sfida contro Carlos Alcaraz

Il campione italiano scende in campo come detentore del titolo, vista la vittoria dello scorso anno. Stavolta, però, il favorito sembra essere Carlos Alcaraz. Al momento, sulla veloce superficie di Riad lo spagnolo è in vantaggio di 4 incontri su 5. La vittoria principale, inoltre, è proprio quella degli Us Open. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

