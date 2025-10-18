Jannik Sinner sceglie Will Smith per un film sulla sua vita | l'attore Oscar per il ruolo del padre delle sorelle Williams

Jannik Sinner sceglie Will Smith come interprete in un film sulla sua vita e l'attore si rende subito disponibile con un esilarante fotomontaggio. Proprio lui che con il tennis ha già un link fortissimo, avendo vinto nel 2022 vinse un Oscar come miglior attore protagonista per il ruolo di Richard Williams, padre e allenatore delle sorelle tenniste Venus e Serena Williams, nel film "Una famiglia vincente - King Richard". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Jannik Sinner sul grande schermo, l'idea è ormai virale. Dopo i libri che ne hanno raccontato la crescita e le imprese, l’idea di un film dedicato al numero due del mondo affascina tifosi e appassionati di tennis. E stavolta è stato proprio il campione altoatesino - facebook.com Vai su Facebook

SUPER SINNER! Jannik Sinner sconfigge Novak Djokovic con uno straripante 6-4 6-2 e raggiunge Alcaraz in finale: per il secondo anno su due la finale del Six Kings Slam è a tema 'Sincaraz' Prestazione fenomenale per Jannik: 10 ace, 71% di prime in - X Vai su X

Jannik Sinner sceglie Will Smith per un film sulla sua vita: l’attore Oscar per il ruolo del padre delle sorelle Williams - Jannik Sinner sceglie Will Smith come interprete in un film sulla sua vita e l'attore si rende subito disponibile con un esilarante fotomontaggio ... Secondo fanpage.it

Sinner chiama, Will Smith risponde: Jannik conquista anche Hollywood, l'attore fa impazzire i social - L'attore risponde a Sinner: è disposto a interpretare Jannik in un possibile film sulla vita dell'italiano. Si legge su sport.virgilio.it

Will Smith risponde a Sinner: "Un film su di te? Ci sto!" - In conferenza stampa al Six Kings Slam il tennista ha indicato Smith come attore di riferimento che potrebbe interpretare la sua figura in un ipotetico biopic dal momento che ha già partecipato ad un ... Si legge su tg24.sky.it