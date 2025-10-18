Jannik Sinner può tornare n1 al mondo nei prossimi due tornei | cosa deve succedere tra Vienna e Parigi
La prossima settimana l’ ATP Tour 2025 proseguirà il proprio cammino verso le Finals di fine stagione con i 500 di Basilea e Vienna, che saranno seguiti dal Masters 1000 di Parigi-Nanterre, a cavallo tra ottobre e novembre, e dai 250 di Metz ed Atene, che faranno da preludio al torneo di Torino. Nel ranking ATP saranno a disposizione, da lunedì 20 ottobre, al massimo 3250 punti: nella corsa al numero 1 del mondo lo spagnolo Carlos Alcaraz ne vanta 1340 punti di vantaggio nei confronti di Jannik Sinner (11340 contro 10000), dunque l’azzurro potrà ancora scavalcare l’iberico entro fine stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it
