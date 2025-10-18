Jannik Sinner può tornare n1 al mondo nei prossimi due tornei | cosa deve succedere tra Vienna e Parigi

Oasport.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prossima settimana l’ ATP Tour 2025  proseguirà il proprio cammino verso le Finals di fine stagione con i 500 di Basilea e Vienna, che saranno seguiti dal Masters 1000 di Parigi-Nanterre, a cavallo tra ottobre e novembre, e dai 250 di Metz ed Atene, che faranno da preludio al torneo di Torino. Nel ranking ATP saranno a disposizione, da lunedì 20 ottobre, al massimo 3250 punti: nella corsa al numero 1 del mondo lo spagnolo Carlos Alcaraz ne vanta 1340 punti di vantaggio nei confronti di Jannik Sinner (11340 contro 10000), dunque l’azzurro potrà ancora scavalcare l’iberico entro fine stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

jannik sinner pu242 tornare n1 al mondo nei prossimi due tornei cosa deve succedere tra vienna e parigi

© Oasport.it - Jannik Sinner può tornare n.1 al mondo nei prossimi due tornei: cosa deve succedere tra Vienna e Parigi

Altre letture consigliate

jannik sinner pu242 tornareJannik Sinner: cosa deve succedere per tornare numero 1 - Il ritiro a Shanghai complica il sogno di Sinner di tornare in vetta al ranking ATP. Riporta newsmondo.it

Sinner-Alcaraz sorpasso, quando Jannik potrebbe tornare numero 1 Atp - Le probabili sfide vs Carlos per la rivincita dopo la scoppola allo Us Open - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, quando tornano in campo, i punti Atp da difendere e le prossime possibili sfide tra i due ... Come scrive affaritaliani.it

jannik sinner pu242 tornareJannik Sinner si ritira a Shanghai: il piano per riprendersi la vetta del ranking Atp e tornare numero uno al mondo - Jannik Sinner ha lasciato la Cina per fare ritorno a Montecarlo dove si concederà alcuni giorni di riposo. Come scrive corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Jannik Sinner Pu242 Tornare