Jannik Sinner commenta la vittoria | Sconfitte non piacevoli con Alcaraz ma mi hanno stimolato Con lui amicizia speciale

Oasport.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner si è imposto per 6-2 6-4 nella finale del Six Kings Slam 2025 di tennis, spazzando via lo spagnolo Carlos Alcaraz a Riad, in Arabia Saudita, come accaduto del resto anche nell’ultimo atto della scorsa edizione. Nel corso della premiazione l’azzurro ha reso onore all’iberico. Il bilancio a caldo del numero 2 ATP, che si complimenta anche col rivale e con gli organizzatori: “ Vorrei giocare così dappertutto. E’ bello dividere il campo con Carlos e tutto il suo team: avete fatto un grande lavoro, hai vinto titoli su titoli. Amo giocare qui e l’atmosfera: torneo ed organizzazione sono fantastici. 🔗 Leggi su Oasport.it

jannik sinner commenta la vittoria sconfitte non piacevoli con alcaraz ma mi hanno stimolato con lui amicizia speciale

© Oasport.it - Jannik Sinner commenta la vittoria: “Sconfitte non piacevoli con Alcaraz, ma mi hanno stimolato. Con lui amicizia speciale”

Approfondisci con queste news

jannik sinner commenta vittoriaJannik Sinner commenta la vittoria: “Sconfitte non piacevoli con Alcaraz, ma mi hanno stimolato. Con lui amicizia speciale” - 4 nella finale del Six Kings Slam 2025 di tennis, spazzando via lo spagnolo Carlos Alcaraz a Riad, in Arabia Saudita, ... Riporta oasport.it

jannik sinner commenta vittoriaSinner-Alcaraz, Jannik vince il Six Kings Slam: le scelte vincenti dell'azzurro - Il numero due al mondo ha sconfitto l'eterno rivale Carlos Alcaraz nella seconda edizione del torneo d'esibizione Six Kings Slam. Come scrive ilmessaggero.it

jannik sinner commenta vittoriaJannik Sinner contro Carlos Alcaraz: la vittoria vale una montagna di soldi - Manca sempre meno all’attesissima finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che sabato sera si sfideranno sul cemento indoor del ‘The Venue’ di Riyad, in Arabia Saudita, per l’ultimo atto del Six ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Jannik Sinner Commenta Vittoria