Jannik Sinner commenta la vittoria | Sconfitte non piacevoli con Alcaraz ma mi hanno stimolato Con lui amicizia speciale
Jannik Sinner si è imposto per 6-2 6-4 nella finale del Six Kings Slam 2025 di tennis, spazzando via lo spagnolo Carlos Alcaraz a Riad, in Arabia Saudita, come accaduto del resto anche nell’ultimo atto della scorsa edizione. Nel corso della premiazione l’azzurro ha reso onore all’iberico. Il bilancio a caldo del numero 2 ATP, che si complimenta anche col rivale e con gli organizzatori: “ Vorrei giocare così dappertutto. E’ bello dividere il campo con Carlos e tutto il suo team: avete fatto un grande lavoro, hai vinto titoli su titoli. Amo giocare qui e l’atmosfera: torneo ed organizzazione sono fantastici. 🔗 Leggi su Oasport.it
