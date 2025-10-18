Jannik Sinner ancora re | Alcaraz travolto in due set

Per il secondo anno consecutivo, Jannik Sinner si aggiudica il titolo del Six Kings Slam, e lo fa proprio come un anno battendo in finale il suo più grande rivale, Carlos Alcaraz. Sul cemento di Riyadh, in Arabia Saudita, il n. 2 al mondo ha trionfato con punteggio di 63 64 sul n. 1. In una sfida che non vale per gli scontri diretti ufficiali, ma che metteva in palio per il vincitore ben 6 milioni di dollari, la cifra più alta mai vista in qualsiasi torneo di tennis, Slam compresi. Delle sei ottenute contro Alcaraz, è solo la seconda per Sinner arrivata senza perdere set dopo quella della semifinale di Pechino nel 2023, in cui aveva concesso ugualmente sette giochi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner ancora "re": Alcaraz travolto in due set

Argomenti simili trattati di recente

Jannik Sinner oltre ad aver vinto 5,5 milioni e mezzo con il successo al Six Kings Slam ha ottenuto anche un meraviglioso omaggio. A Sinner è stata donata una racchetta d’oro. Quanto vale: https://fanpa.ge/g0yXO - facebook.com Vai su Facebook

KINGS OF THE KINGS! RACCHETTA D'ORO! Un #Sinner straripante batte #Alcaraz in 2 set e fa back to back al #SixKingsSlam! Jannik ingiocabile in ogni match (col servizio è un altro giocare)! Sinner - Tsitsipas 62 63 Sinner - Djokovic 64 62 Sinner - Alc - X Vai su X

Jannik Sinner travolge Alcaraz vince il Six Kings Slam e si prende 5,5 milioni e mezzo di premio - 4 Carlos Alcaraz e si aggiudica per il secondo anno consecutivo il Six Kings Slam. Secondo fanpage.it

Sinner-Alcaraz 6-2, 2-2 diretta oggi, Jannik vince il primo set in 27 minuti - La finale del Six Kings Slam tra Sinner e Alcaraz è in programma oggi, sabato 18 ottobre, a Riad. Si legge su leggo.it

Six Kings Slam, Sinner batte Alcaraz in finale e trionfa a Riyadh - 4: l’altoatesino si aggiudica il torneo (per la seconda volta) e l’assegno da 6 milioni di dollari. Scrive tg24.sky.it