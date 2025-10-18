Italiano una valigia piena di dubbi Bucarest pesa | Lucumi può riposare

Vincere a Cagliari: è questo il primo e unico pensiero di Vincenzo Italiano, in vista della ripresa. A Casteldebole assicurano che non si parli della trasferta di Bucarest di Europa League. Ma a prescindere che non se ne parli, va da sè che sia nei pensieri, in quanto incrocio cruciale per i destini europei. Non bastasse, seguirà la trasferta di Firenze. E allora, considerando pure che nel corso della sosta dodici rossoblù hanno lasciato Casteldebole rientrando alla spicciolata nel corso di questa settimana, è normale che il tecnico debba fare qualche calcolo. Tu chiamalo turn over, se vuoi. Ma nei pensieri di Italiano c’è quello di schierare il miglior undici possibile di giornata in giornata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

