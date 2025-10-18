Italia scossa di terremoto nella notte | la zona colpita
Una nuova scossa di terremoto ha colpito la zona tra la notte di ieri, venerdì 17 ottobre, e le prime ore di oggi, sabato. Il sisma, accompagnato da un forte boato, è stato avvertito distintamente dalla popolazione anche a diversi chilometri di distanza dall’epicentro. Il silenzio della notte è stato improvvisamente interrotto. C’è chi si è svegliato di colpo e chi è rimasto immobile, in attesa. Qualcuno si è affacciato alla finestra, cercando conforto negli sguardi dei vicini, per condividere quei momenti di tensione e paura in cui il tempo sembra rallentare, nell’attesa che tutto tornasse alla calma. 🔗 Leggi su Tvzap.it
