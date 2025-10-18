Italia Nostra lancia l' allarme | Fondi Pnrr per distruggere le pietre trecentesche della Rocca Malatestiana

“Fondi Pnrr per distruggere le pietre trecentesche della Rocca Malatestiana di Montefiore Conca in provincia di Rimini”: è la denuncia che arriva dalla sezione di Forlì, Valmarecchia e Ravenna di Italia Nostra. “Tra lo sconcerto dei residenti che ci hanno segnalato i lavori in corso, pare che uno. 🔗 Leggi su Riminitoday.it