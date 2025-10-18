Italia giovanissimo ucciso accoltellato al petto | Il corpo trovato proprio lì nel parcheggio dell’università

Nella gelida penombra che precede l’alba di un sabato mattina, un grido disperato si è spento in un parcheggio vuoto, luogo anonimo e freddo, che in poche ore si è trasformato in una scena del crimine. La vittima, un ragazzo poco più che ventenne, è crollata a terra, la sua giovane vita recisa da un unico, violento fendente al petto. Tutto è accaduto in un attimo, l’epilogo fatale di quella che le prime ipotesi descrivono come una lite furibonda scoppiata per motivi di una futilità disarmante. Il corpo del giovane, di nazionalità italiana, è stato trovato dalle prime luci del giorno, testimonianza muta di un’escalation di violenza improvvisa e inaudita, in un luogo che, sebbene non centrale, è frequentato da molti ragazzi nelle notti del fine settimana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

