Italia bambina di un anno ustionata dall’acqua bollente | corpo devastato
Gli incidenti domestici con l’acqua bollente rappresentano una delle emergenze più frequenti tra i bambini piccoli, con conseguenze spesso gravi. Ustioni profonde possono verificarsi in pochi secondi, soprattutto in presenza di neonati e bambini di età inferiore ai tre anni. La gestione immediata dell’emergenza e il pronto intervento dei soccorritori risultano fondamentali per limitare i danni e salvaguardare la vita dei più piccoli. Secondo i medici, le ustioni di terzo grado richiedono cure intensive e possono compromettere gravemente pelle, muscoli e organi sottostanti. Ogni minuto conta: la tempestività nell’allertare i sanitari e nel trasferire il piccolo paziente in strutture specializzate fa la differenza nella prognosi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche questi approfondimenti
Davanti a una bambina di 11 anni che ha vissuto sulla sua pelle un genocidio,le parole si fermano e ciò che prevale è un senso di impotenza. Renad Atallah, piccola fuggita da Gaza, ieri ha commosso Geppi Cucciari (e l’Italia intera) con la sua forza e la sua d - facebook.com Vai su Facebook
Arrivata in Italia la bambina nata a #Gaza con un tumore raro, sarà curata a Firenze: 15 i bambini evacuati - X Vai su X
Italia, bambina di un anno ustionata dall’acqua bollente: corpo devastato - Gli incidenti domestici con l’acqua bollente rappresentano una delle emergenze più frequenti tra i bambini piccoli, con conseguenze spesso gravi. Scrive thesocialpost.it
Bambina di un anno ustionata dall'acqua bollente, è gravissima: «Ha bruciature di terzo grado su collo, torace e inguine» - Gravissimo incidente domestico a Villamagna, in provincia di Chieti, dove una bambina di appena un anno è rimasta ustionata con acqua bollente. Riporta msn.com
Bambina di un anno ustionata dall'acqua bollente: è gravissima - Sono attimi di apprensione per i genitori di una bambina di un anno, rimasta ustionata dall'acqua bollente nella tarda mattinata di oggi a Villamagna, in provincia di Chieti. Segnala today.it