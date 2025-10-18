Gli incidenti domestici con l’acqua bollente rappresentano una delle emergenze più frequenti tra i bambini piccoli, con conseguenze spesso gravi. Ustioni profonde possono verificarsi in pochi secondi, soprattutto in presenza di neonati e bambini di età inferiore ai tre anni. La gestione immediata dell’emergenza e il pronto intervento dei soccorritori risultano fondamentali per limitare i danni e salvaguardare la vita dei più piccoli. Secondo i medici, le ustioni di terzo grado richiedono cure intensive e possono compromettere gravemente pelle, muscoli e organi sottostanti. Ogni minuto conta: la tempestività nell’allertare i sanitari e nel trasferire il piccolo paziente in strutture specializzate fa la differenza nella prognosi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, bambina di un anno ustionata dall’acqua bollente: corpo devastato