Istituto Italiano Studi Storici a Napoli una giornata di studi su Giovanni Spadolini
Mercoledì 22 ottobre alle ore 15,30 nella sede dell’Istituto ( via Benedetto Croce 12, Napoli ) si svolgerà la giornata di studi Giovanni Spadolini nel centenario della nascita organizzata dall’Istituto italiano per gli studi storici e dalla Fondazione Biblioteca Benedetto Croce con il patrocinio della Fondazione Spadolini Nuova Antologia. Intellettuale e uomo politico, Giovanni Spadolini, è stato consigliere dell’Istituto italiano per gli studi storici dal 1983 e presidente dal 1990 fino alla sua improvvisa scomparsa il 4 agosto 1994. Ad aprire i lavori sarà Orazio Abbamonte, presidente dell’Istituto italiano per gli studi storici; seguirà il saluto di Benedetta Craveri, presidente della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
