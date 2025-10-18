Israele avverte Hamas | Deve disarmare senza se e senza ma il tempo sta per scadere

Hamas deve disarmare, "senza se e senza ma"; lo ha dichiarato l’ufficio del primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, alla Reuters, in risposta alle affermazioni del dirigente di Hamas Mohammed Nazzal. «Hamas avrebbe dovuto rilasciare tutti gli ostaggi nella fase 1. Non l'ha fatto. Hamas sa dove sono i corpi dei nostri ostaggi. Hamas deve essere disarmato in base a questo accordo. Senza. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Israele avverte Hamas: “Deve disarmare senza se e senza ma, il tempo sta per scadere”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Molti i nodi che rischiano di fare traballare la tregua a Gaza: dalla restituzione degli ostaggi al disarmo di Hamas, al controllo del territorio. Trump avverte che le forze israeliane potrebbero tornare in campo se non si rispettano gli accordi mentre Israele annunc - facebook.com Vai su Facebook

Donald #Trump avverte Hamas “Pronto a consentire nuovi attacchi a #Gaza”. I miliziani ieri hanno restituito a Israele altre due salme - X Vai su X

Israele avverte Hamas: “Deve disarmare senza se e senza ma, il tempo sta per scadere” - Netanyahu replica al dirigente Nazzal dopo le dichiarazioni sulla Striscia di Gaza e sugli ostaggi ... Lo riporta gazzettadelsud.it

Ostaggi morti, i corpi introvabili. Trump avverte Hamas: «Se continueranno a uccidere palestinesi, allora li elimineremo noi» - Questo è il numero dei cadaveri degli ostaggi israeliani che Hamas non ha ancora restituito. Come scrive ilmessaggero.it

Israele cambia nome a operazione a Gaza. Hamas consegna corpo di un altro ostaggio - Israele voterà domenica per cambiare ufficialmente il nome dell’operazione contro Hamas, l’Iran e i suoi alleati da ‘Spade di Ferro’, annunciata dalle Idf all’indomani della strage del 7 ottobre, a ‘ ... padovanews.it scrive