Ispezioni nei cantieri edili sospese 9 attività per aver impiegato lavoratori in nero

Palermotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito dei controlli predisposti nei primi quindici giorni del mese di ottobre dal gruppo carabinieri Tutela lavoro di Palermo, il Nil, nucleo ispettorato del lavoro, ha effettuato, nel capoluogo siciliano e nella relativa provincia, numerose ispezioni finalizzate al controllo delle aziende. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

ispezioni cantieri edili sospeseControlli nei cantieri edili a Palermo, un lavoratore su 4 in nero, multe e sequestri - I carabinieri del gruppo tutela lavoro di Palermo hanno scoperto nel corso di 16 ispezioni n altrettanti cantieri edili la presenza di 12 lavoratori in nero su 54 controllati. Si legge su blogsicilia.it

ispezioni cantieri edili sospesePalermo, controlli “a tappeto” nei cantieri: 12 lavoratori in nero e 9 aziende sospese -  I carabinieri di Palermo sono in prima linea anche sul fronte dei controlli per il rispetto delle norme in materia di sicurezza nei cantieri. Scrive newsicilia.it

Gravi irregolarità nei cantieri: in Calabria sospese due attività - Gravi irregolarità sulla sicurezza e un lavoratore in nero scoperti dai Carabinieri e dal Nucleo Ispettorato del Lavoro. Da zoom24.it

Cerca Video su questo argomento: Ispezioni Cantieri Edili Sospese