Ispezioni nei cantieri edili sospese 9 attività per aver impiegato lavoratori in nero
Nell’ambito dei controlli predisposti nei primi quindici giorni del mese di ottobre dal gruppo carabinieri Tutela lavoro di Palermo, il Nil, nucleo ispettorato del lavoro, ha effettuato, nel capoluogo siciliano e nella relativa provincia, numerose ispezioni finalizzate al controllo delle aziende. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Ispezioni in tre cantieri, multe per quasi 10 mila euro e un'attività sospesa per lavoro nero https://ift.tt/0qIgWBt - X Vai su X
Partiti i cantieri in via San Giovanni Bosco, da giovedì lavori anche in via Renaccio e via San Giovanni a Formellino - facebook.com Vai su Facebook
Controlli nei cantieri edili a Palermo, un lavoratore su 4 in nero, multe e sequestri - I carabinieri del gruppo tutela lavoro di Palermo hanno scoperto nel corso di 16 ispezioni n altrettanti cantieri edili la presenza di 12 lavoratori in nero su 54 controllati. Si legge su blogsicilia.it
Palermo, controlli “a tappeto” nei cantieri: 12 lavoratori in nero e 9 aziende sospese - I carabinieri di Palermo sono in prima linea anche sul fronte dei controlli per il rispetto delle norme in materia di sicurezza nei cantieri. Scrive newsicilia.it
Gravi irregolarità nei cantieri: in Calabria sospese due attività - Gravi irregolarità sulla sicurezza e un lavoratore in nero scoperti dai Carabinieri e dal Nucleo Ispettorato del Lavoro. Da zoom24.it