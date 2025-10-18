Isole ecologiche in tilt Dilaga inciviltà e degrado
Cumuli di rifiuti abbandonati in pieno centro storico. È l’immagine che da giorni accoglie chi passa da via Santa Caterina o da piazza Mercatale, due luoghi simbolo della città, frequentati ogni giorno da migliaia di persone. Il problema è doppio: da una parte, le isole ecologiche interrate, ormai vecchie e soggette a frequenti guasti; dall’altra, l’inciviltà di chi continua a lasciare sacchi e scarti a terra, anche davanti a monumenti come il convento di San Niccolò o il complesso di Santa Caterina. Le due postazioni interrate, conferma Plures Alia, "risultano temporaneamente fuori servizio e sono state segnalate come non utilizzabili". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Archeologia e isole ecologiche interrate a Pisa. Alla SMSBiblio Pisa si presenta il libro Frammenti di storia della città https://toscanalibri.it/notizia/archeologia-e-isole-ecologiche-interrate-a-pisa-alla-smsbiblio-si-presenta-il-libro-frammenti-di-storia-della-citta… - X Vai su X
Archeologia e isole ecologiche interrate a Pisa. Alla SMS Biblio - Comune di Pisa si presenta il libro Frammenti di storia della città - facebook.com Vai su Facebook