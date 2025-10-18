Irpef più soldi in busta paga | le novità della Manovra 2026

Scuolalink.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova Manovra introduce modifiche significative per le famiglie e i lavoratori. Al centro delle misure c'è il taglio dell'Irpef, che porterà un aumento in busta paga fino a 440 euro annui per il ceto medio. Previsti anche un potenziamento del bonus mamme, nuovi aiuti per i genitori separati e modifiche ai congedi. Non passa, invece, la detrazione per i libri scolastici.Irpef e busta paga più altaLa Legge di Bilancio approvata dal Consiglio dei ministri introduce novità rilevanti sul fronte fiscale, con un occhio di riguardo per il ceto medio. La misura più attesa riguarda la riforma dell'Irpef, destinata a incidere direttamente sulle buste paga dei lavoratori dipendenti e assimilati. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

