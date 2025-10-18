Ipab Genchi Collotti l' allarme del presidente | Il pignoramento dei conti mette a rischio l' operatività della struttura
Il presidente dell’Opera pia Cav. Salvatore Genchi Collotti, don Giuseppe Licciardi ha diramato un comunicato in cui fa il punto della situazione sulla gestione dell’ente assunta nello scorso mese di aprile mettendo in luce il lavoro di risanamento e ottimizzazione della spesa svolto in questi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
