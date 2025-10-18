Io laureato a 91 anni e testimone del teatro

"Sono arrivato alla prima laurea a 91 anni, di sicuro fuori corso da quando mi sono iscritto 70 anni fa alla facoltà di Giurisprudenza", sorride l’attore Umberto Orsini all’università Iulm di Milano mentre riceve la laurea magistrale honoris causa in Televisione, Cinema e New media. A consegnargli il diploma è la rettrice Valentina Garavaglia, professoressa di teatro, in occasione della giornata dello spettacolo che festeggia gli ottant’anni di Agis. "Colto, appassionato, attore e produttore che ama mescolarsi coi giovani e mostrare che la tradizione è la meravigliosa spinta per trovare nuovi panorami, Umberto Orsini dagli anni 50 calca le scene dei palcoscenici italiani (e non solo) e ci stupisce ancora per il suo talento e la straordinaria levatura del suo lavoro", sottolinea la rettrice, emozionata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Io, laureato a 91 anni e testimone del teatro"

