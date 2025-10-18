Invicta attesa dal Civita Castellana A caccia del bis in terra laziale
VOLLEY SERIE B Dopo la grande prova di forza con la vittoria dell’esordio, l’Invicta maschile di serie B torna in campo oggi pomeriggio per la prima trasferta della stagione. Per il secondo turno di B maschile i ragazzi di Fabrizio Rolando alle 17 sfidano il Civita Castellana ella ’mitica’ palestra Pino Smargiassi: dopo l’emozioni a non finire del primo turno di campionato, che ha visto i grossetani avere la meglio sulla formazione avversaria di Tuscania al quinto set, i grossetani proseguono in questa seconda giornata di campionato, con un calendario subito difficilissimo per i ragazzi di coach Fabrizio Rolando. 🔗 Leggi su Lanazione.it
