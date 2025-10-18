Investito in via Chiarini | Un copione che si ripete
AREZZO È ricoverato in prognosi riservata, in gravi condizioni, l’uomo di 74 anni che giovedì sera è stato investito in via Chiarini mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’allarme è scattato alle 19.25, quando il 118 della Asl ha inviato sul posto l’autoinfermieristica di Arezzo, un’ambulanza della Croce Bianca e l’elisoccorso Pegaso 2, atterrato pochi minuti dopo per le condizioni gravi del pedone. L’uomo è stato trasportato in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena, dove si trova tuttora ricoverato. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Municipale, che ha effettuato i rilievi e sta ricostruendo la dinamica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Pedone investito in via Chiarini: grave un 74enne #Arezzo #Inevidenza #incidentestradale #Pedone http://arezzoinforma.it/pedone-investito-in-via-chiarini-grave-un-74enne/?fsp_sid=37016… - X Vai su X
Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi ad Arezzo, in via Chiarini, dove un uomo di 74 anni è stato investito mentre attraversava la strada. L’allarme è scattato intorno alle 19:25, quando il servizio di emergenza sanitaria 118 della ASL TSE ha ricevuto la - facebook.com Vai su Facebook
Investito in via Chiarini: "Un copione che si ripete" - Il comandante Poponcini: "Serve più attenzione: è un problema culturale". Riporta lanazione.it
Investito ad Arezzo, 74enne in gravissime condizioni - Arezzo, 17 ottobre 2025 – Rischia la vita l’uomo di 74 anni investito nel pomeriggio di ieri in via Chiarini. Da msn.com