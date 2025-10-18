Investito in via Chiarini | Un copione che si ripete

AREZZO È ricoverato in prognosi riservata, in gravi condizioni, l’uomo di 74 anni che giovedì sera è stato investito in via Chiarini mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’allarme è scattato alle 19.25, quando il 118 della Asl ha inviato sul posto l’autoinfermieristica di Arezzo, un’ambulanza della Croce Bianca e l’elisoccorso Pegaso 2, atterrato pochi minuti dopo per le condizioni gravi del pedone. L’uomo è stato trasportato in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena, dove si trova tuttora ricoverato. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Municipale, che ha effettuato i rilievi e sta ricostruendo la dinamica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

