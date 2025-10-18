Intrecci d’Arte | a Montefusco l’inaugurazione della mostra internazionale tra passato e sperimentazione
Tutto pronto a Montefusco, la Città del Vino, del Tombolo e della Ceramica, per l’inaugurazione della Mostra Internazionale di Arte Contemporanea “Intrecci d’Arte: tra tradizione e innovazione”, a cura del Maestro Enzo Angiuoni e con la direzione artistica di ARTEUROPA.Inaugurazione a Palazzo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
