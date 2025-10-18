Intesa Sanpaolo leader negli Usa Operazioni per 50 miliardi in tre anni
Quando nel 2022 Intesa Sanpaolo partecipò al maxi-finanziamento per il nuovo terminal dell’aeroporto JFK di New York, molti negli ambienti finanziari statunitensi la guardavano con curiosità: una banca europea pronta a muoversi da protagonista nella patria del project finance. Oggi quella curiosità è diventata rispetto. Con oltre 50 miliardi di dollari di operazioni concluse negli ultimi tre anni, infatti, il gruppo guidato da Carlo Messina è uno dei principali player internazionali nel mercato nordamericano, attraverso la sua Divisione IMI Corporate & Investment Banking. Una delegazione guidata da Mauro Micillo, chief della Divisione, è in questi giorni a Washington, alle riunioni del Fondo Monetario Internazionale, dove la banca presenta i risultati di un’espansione costruita con metodo e visione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
Intesa Sanpaolo è la prima banca italiana nel #projectfinance negli #USA: negli ultimi 3 anni ha supportato alcune delle operazioni più rilevanti per un valore pari a circa $50 mld attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking. https://group.in - X Vai su X
FABI REGGIO CALABRIA, ALESSANDRA LAMANNA NUOVA RST IN INTESA SANPAOLO - facebook.com Vai su Facebook
Intesa Sanpaolo leader negli Usa. Operazioni per 50 miliardi in tre anni - La banca è uno dei principali player internazionali nel mercato nordamericano, attraverso la Divisione IMI CIB . Lo riporta quotidiano.net
Intesa Sanpaolo leader negli USA con operazioni da 50 miliardi di dollari - Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, consolida il proprio ruolo di protagonista sul mercato statunitense, dove ha supportato negli ultimi tre anni ... Come scrive finanza.repubblica.it
Intesa Sp spinge sugli Usa: operazioni per 50 miliardi - Negli ultimi tre anni negli Stati Uniti sono state realizzate operazioni per un valore di 50 miliardi di dollari e la Divisione Imi Corporate & Investment Banking (Imi Cib) di Intesa ... Secondo ilmessaggero.it