Quando nel 2022 Intesa Sanpaolo partecipò al maxi-finanziamento per il nuovo terminal dell’aeroporto JFK di New York, molti negli ambienti finanziari statunitensi la guardavano con curiosità: una banca europea pronta a muoversi da protagonista nella patria del project finance. Oggi quella curiosità è diventata rispetto. Con oltre 50 miliardi di dollari di operazioni concluse negli ultimi tre anni, infatti, il gruppo guidato da Carlo Messina è uno dei principali player internazionali nel mercato nordamericano, attraverso la sua Divisione IMI Corporate & Investment Banking. Una delegazione guidata da Mauro Micillo, chief della Divisione, è in questi giorni a Washington, alle riunioni del Fondo Monetario Internazionale, dove la banca presenta i risultati di un’espansione costruita con metodo e visione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Intesa Sanpaolo leader negli Usa. Operazioni per 50 miliardi in tre anni