Intesa Sanpaolo investimenti per 50 miliardi di dollari negli Usa

Intesa Sanpaolo conferma il proprio ruolo di protagonista globale nel settore del corporate e investment banking. Attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking (IMI CIB), il gruppo guidato da Carlo Messina ha consolidato negli ultimi tre anni una presenza strategica negli Stati Uniti, dove ha partecipato a operazioni finanziarie per un valore complessivo di circa 50 miliardi di dollari. La delegazione della banca, guidata dal Chief della Divisione IMI CIB, Mauro Micillo, ha preso parte ai lavori del Fondo Monetario Internazionale 2025 a Washington, occasione per ribadire l’impegno del gruppo nel mercato americano e il suo ruolo di partner di lungo periodo per imprese e istituzioni globali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it