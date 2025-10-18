Intesa cresce negli Stati Uniti con operazioni per 50 miliardi
Mauro Micillo: «Le iniziative avviate dall’amministrazione americana in ambiti strategici come infrastrutture e intelligenza artificiale offrono nuove opportunità di investimento». Un ponte anche per il made in Italy. 🔗 Leggi su Laverita.info
Intesa Sanpaolo si rafforza negli Stati Uniti, cresce il giro d’affari della divisione Corporate & Investment Bank - La divisione guidata da Mauro Micillo negli ultimi tre anni ha sostenuto operazioni per quasi 50 miliardi di dollari ... milanofinanza.it scrive
