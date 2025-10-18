Intesa cresce negli Stati Uniti con operazioni per 50 miliardi

Laverita.info | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mauro Micillo: «Le iniziative avviate dall’amministrazione americana in ambiti strategici come infrastrutture e intelligenza artificiale offrono nuove opportunità di investimento». Un ponte anche per il made in Italy. 🔗 Leggi su Laverita.info

intesa cresce negli stati uniti con operazioni per 50 miliardi

© Laverita.info - Intesa cresce negli Stati Uniti con operazioni per 50 miliardi

Scopri altri approfondimenti

Intesa Sanpaolo si rafforza negli Stati Uniti, cresce il giro d’affari della divisione Corporate & Investment Bank - La divisione guidata da Mauro Micillo negli ultimi tre anni ha sostenuto operazioni per quasi 50 miliardi di dollari ... milanofinanza.it scrive

intesa cresce stati unitiAzioni Intesa Sanpaolo: la banca italiana alla conquista di Wall Street - Intesa Sanpaolo sta diventando una presenza sempre più consolidata nel mercato americano, con operazioni da 50 miliardi di dollari negli ultimi tre anni. Come scrive borsainside.com

intesa cresce stati unitiIntesa Sanpaolo rafforza la presenza negli Stati Uniti: 50 miliardi di operazioni tra energia, infrastrutture e digitale - Intesa Sanpaolo accelera la crescita negli Stati Uniti con la Divisione IMI CIB: oltre 50 miliardi di dollari di operazioni in project finance, green energy, data center e grandi infrastrutture. Come scrive firstonline.info

Cerca Video su questo argomento: Intesa Cresce Stati Uniti