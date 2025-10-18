Intervista a David Ferrer
In compagnia di Dario Puppo e Guido Monaco, il capitano spagnolo di Coppa Davis analizza un nuovo, appassionante capitolo della rivalità tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Scopri cosa pensa Ferrer della sfida più attesa del tennis mondiale e del futuro dei due giovani campioni. Diretta oggi alle ore 16:15 sul canale YouTube di OA Sport! #Tennis #Alcaraz #Sinner #CoppaDavis #OASport #TennisLive. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Ascolta l’intervista a David Santoro su Il Posto delle Parole Il traduttore de I bambini della Terra selvaggia di Auke Hulst racconta alcune curiosità sul romanzo e sul lavoro di trasposizione in lingua italiana — un processo che, come spiega lui stesso, ha richi - facebook.com Vai su Facebook
Intervista a David Ferrer - In compagnia di Dario Puppo e Guido Monaco, il capitano spagnolo di Coppa Davis analizza un nuovo, appassionante capitolo della rivalità tra Carlos ... Riporta oasport.it