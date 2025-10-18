In compagnia di Dario Puppo e Guido Monaco, il capitano spagnolo di Coppa Davis analizza un nuovo, appassionante capitolo della rivalità tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Scopri cosa pensa Ferrer della sfida più attesa del tennis mondiale e del futuro dei due giovani campioni. Diretta oggi alle ore 16:15 sul canale YouTube di OA Sport! #Tennis #Alcaraz #Sinner #CoppaDavis #OASport #TennisLive. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Intervista a David Ferrer