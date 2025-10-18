Inter Primavera vittoria dopo 58 giorni | Napoli schiantato 3-0

Dopo quasi due mesi senza successi ufficiali, l’ Inter Primavera di Benny Carbone ritrova finalmente il sorriso e lo fa con una vittoria netta e convincente. A Interello, i nerazzurri hanno superato il Napoli con un secco 3-0, dominando la partita dal primo all’ultimo minuto. Una prova d’autorità che segna la svolta in un periodo complicato, restituendo fiducia e serenità a un gruppo giovane ma ambizioso. La squadra ha mostrato un atteggiamento completamente diverso rispetto alle ultime uscite: intensità, concentrazione e qualità nel palleggio hanno fatto la differenza. Il primo gol ha aperto la strada, poi il raddoppio e la rete del tris hanno chiuso ogni discorso: marcatori Iddrissou, Zouin e Pinotti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it