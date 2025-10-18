Inter Primavera Napoli 3-0 vittoria di forza dei ragazzi di Carbone | ecco com’è andata
Inter News 24 la sfida dell’°8° turno di campionato. Finalmente una vittoria per l’ Inter Primavera. Dopo un digiuno lungo due mesi e un avvio di stagione complicato (solo 6 punti conquistati in 7 partite per i nerazzurri), i ragazzi guidati dal tecnico Benito Carbone ritrovano i tre punti battendo con un netto 3-0 il Napoli, fanalino di coda del campionato. Un successo fondamentale, arrivato dopo la sosta per le nazionali, che permette ai giovani nerazzurri di salire a quota 9 punti in classifica e di guardare con maggiore serenità ai prossimi impegni, a partire dalla trasferta di Youth League contro l’Union Saint-Gilloise in programma martedì. 🔗 Leggi su Internews24.com
