Inter | orari e dove vedere la partita di Serie A in tv

Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: Roma e Inter se enfrentan este sábado 18 de octubre en el Estadio Olímpico en el partido de la Jornada 7 de la Serie A 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Roma – Inter y dónde ver el partido en España. –> –> –> En alusión a ello, el combinado dirigido por Gian Piero Gasperini llegará a la disputa luego de haber derrotado a la Fiorentina (2-1), derrotado al Hellas Verona (2-0), derrotado a la Lazio (1-0) y perdido contra el Torino (1-0). De esta manera, se ubican en el segundo lugar de la tabla con 15 puntos y +5 en el diferencial de goles. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Argomenti simili trattati di recente

Inter-Atletico Madrid: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming l'amichevole in tempo reale - facebook.com Vai su Facebook

#Inter-#AtleticoMadrid: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming l'amichevole in tempo reale - X Vai su X

Inter-Cremonese, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita tra Inter e Cremonese della 6^ giornata di Serie A si gioca sabato 4 ottobre alle 18 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky ... Scrive sport.sky.it

Cagliari-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali della partita - Inter sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky ai canali Sky Sport Calcio (canale numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport Uno. Lo riporta fanpage.it

Roma-Inter (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico - L'appuntamento per la sfida tra Roma e Inter, settima giornata di Serie A, è per sabato 18 ottobre 2025 alle ore 20:45. Segnala msn.com