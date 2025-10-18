C’è la conferma sul cambio di maglia del difensore inglese, corteggiato in Serie A dalle big Inter e Juve Arrivano conferme sull’addio di Marc Guehi a fine stagione al Crystal Palace. Il difensore inglese è in scadenza di contratto a giugno e in estate lascerà la capitale per provare una nuova avventura. Marc Guehi (LaPresse) – Calciomercato.it A confermare le indiscrezioni rilanciate nei giorni scorsi da Calciomercato.it è lo stesso club londinese tramite le parole del tecnico Glasner: “ Volevamo che Marc restasse con noi anche in futuro, ma lui ha scelto altre strade e ha preso una decisione diversa “, rivela l’allenatore del Crystal Palace in conferenza stampa prima del match di Premier League contro il Bournemouth. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter o Juve per Guehi: annuncio ufficiale (e conferma) sul futuro