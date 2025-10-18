Inter o Juve per Guehi | annuncio ufficiale e conferma sul futuro
C’è la conferma sul cambio di maglia del difensore inglese, corteggiato in Serie A dalle big Inter e Juve Arrivano conferme sull’addio di Marc Guehi a fine stagione al Crystal Palace. Il difensore inglese è in scadenza di contratto a giugno e in estate lascerà la capitale per provare una nuova avventura. Marc Guehi (LaPresse) – Calciomercato.it A confermare le indiscrezioni rilanciate nei giorni scorsi da Calciomercato.it è lo stesso club londinese tramite le parole del tecnico Glasner: “ Volevamo che Marc restasse con noi anche in futuro, ma lui ha scelto altre strade e ha preso una decisione diversa “, rivela l’allenatore del Crystal Palace in conferenza stampa prima del match di Premier League contro il Bournemouth. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Altre letture consigliate
7 GIORNATA DI CAMPIONATO Le grandi sfide della Serie A si guardano qui da noi! SCORRI IL POST E SCOPRI LE DATE Milan, Inter, Juve e Napoli… tutte le partite più importanti le trasmettiamo nel nostro locale! Atmosfera da stadio, tutti - facebook.com Vai su Facebook
Inter o Juve per Guehi: annuncio ufficiale (e conferma) sul futuro - Occasione per le big italiane: Guehi cambia squadra, arriva l'annuncio ufficiale. Segnala calciomercato.it
Dalla Juve all’Inter: scambio monumentale a gennaio - Anche l'Inter entra nella corsa per un difensore: spunta l'idea di scambio ... diregiovani.it scrive
Calciomercato Juve: l’Inter brucia la concorrenza per il giocatore accostato anche ai bianconeri? Possibile scambio con Bisseck, così Marotta può piazzare il colpo - Tutti i dettagli Un colpo per presente e futuro, una sfida alle big della Prem ... juventusnews24.com scrive