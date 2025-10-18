inter napoli primavera comunicate le scelte di carbone e rocco le formazioni ufficiali della sfida

Inter News 24 Inter Napoli Primavera, sfida importante per i nerazzurri: le scelte ufficiali di Carbone e Rocco. L’Inter Primavera torna in campo con l’obiettivo di ritrovare risultati e fiducia dopo una serie di stop che hanno rallentato la corsa in campionato. La formazione guidata da Benito Carbone, che nelle ultime giornate ha alternato buone prestazioni a momenti di difficoltà, affronta oggi il Napoli di Dario Rocco, ultimo in classifica con appena tre punti conquistati. Una sfida che rappresenta un’occasione preziosa per rimettersi in carreggiata nel torneo di Primavera 1. I nerazzurri ritrovano i nazionali e ricevono rinforzi dall’U23. 🔗 Leggi su Internews24.com

