Inter Nainggolan Chivu ha una responsabilità enorme

Ilprimatonazionale.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parla il grande ex Nainggolan Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il doppio ex Radja Nainggolan ha parlato del big match di questa sera che vedrà contrapposte Inter e Roma. L’Inter è cresciuta. «C’è più stabilità e i giocatori rendono meglio: anche se hanno cambiato allenatore, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Nainggolan “Chivu ha una responsabilità enorme”

