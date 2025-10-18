Inter consolidamento societario | Brookfield acquisisce Oaktree il Club resta solidissimo
Inter, la strategia finanziaria di Oaktree Il panorama finanziario dell’Inter si arricchisce di un nuovo, fondamentale capitolo. Dopo mesi di attesa e manovre finanziarie, si è formalizzata l’operazione che vede Brookfield Asset Management diventare l’unico azionista di Oaktree Capital Management, il fondo proprietario dell’FC Internazionale Milano. Questo passaggio, pur non modificando L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Per i più Romantici. 16 ottobre 1994 Inter-Bari 1-2 Per cosa verrà ricordata per sempre quella partita? - facebook.com Vai su Facebook
L’Inter U23 non si ferma più! 4ª vittoria consecutiva per i ragazzi di Vecchi che si impongono anche a Lumezzane per 2-1! Doppietta di un super Spinaccè (06), il 1º su assist del solito Topalovic (06). Consolidato il 4º posto in classifica, a 3 punti dalla capolista. - X Vai su X