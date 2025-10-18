inter chivu alla prova del nove super bonny per sbancare roma

Due capolista in altrettanti turni. Sette giorni, in partenza da oggi, nei quali l’ Inter affronterà Roma e poi Napoli, con nel mezzo la Champions League. Tutte trasferte, quella di Coppa in Belgio contro l’Union Saint-Gilloise. Nel calendario è piazzata tra due date cerchiate di rosso. Ha un bel dire Chivu, forse per togliere tensione all’evento, quando sottolinea che "non conta chi si affronta, bensì le ambizioni e la voglia di dominare". Dopo la sosta che ha bloccato un’Inter in pieno rilancio, il test dell’ Olimpico ha svariati significati su cui si tesseranno lodi o si ergeranno processi. Il primo ritorno del rumeno nella capitale nelle vesti di allenatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

