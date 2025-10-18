Inter Candela Chivu leader carismatico

L’ex compagno di squadra di Cristian Chivu alla Roma, Vincent Candela, ha parlato a Tuttosport della leadership dell’allenatore romeno. Vincent Candela, è stato compagno di squadra di Chivu alla Roma, dal 2005 al 2007, che ricordi ha dell’attuale tecnico dell’Inter? “Era un guerriero intelligente. Parliamo di un ex difensore molto lucido L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Candela “Chivu leader carismatico”

Approfondisci con queste news

#Candela accende #RomaInter: “Nessuno si accontenterà del pari. #Gasp vuole restare in vetta” #ASRoma - X Vai su X

Erboristeria Natura e Salute Ca' Savio. Impani · Your Love. Una candela di @iosonolaluce che ci racconta della moka ? preparata e messa sul fuoco che a breve ci innonderà del suo aroma di caffè e di una bontà al burro che ci coccolerà, basta accenderla - facebook.com Vai su Facebook

Candela: “Inter, persi tre scudetti con Inzaghi. Chivu? Non gli serve strillare per…” - Le parole dell'ex difensore francese a proposito del suo compagno di squadra in giallorosso e ora allenatore dell'Inter ... Segnala msn.com

Numeri da record per l’Inter di Chivu: attacco totale e leadership in ogni statistica - L’attacco nerazzurro è il più prolifico del campionato con 17 gol, ma è la coralità a ... spaziointer.it scrive

Akanji, Chivu ha il suo leader: arrivo ad Appiano e Juve-Inter nel mirino - Dopo la pesante e inattesa sconfitta casalinga contro l’Udinese, i nerazzurri sono chiamati a reagire nel peggior momento possibile: il ... Si legge su tuttosport.com