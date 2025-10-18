Inter batte la Roma 1-0 all’Olimpico e aggancia la vetta Bonny decisivo

AGI - Nel giorno della sconfitta del Napoli contro il Torino, l'Inter manda un messaggio al campionato battendo la Roma all'Olimpico e agganciando giallorossi e partenopei in vetta alla classifica a quota 15 punti. L'1-0 targato Bonny è però anche un assist al Milan, che domani sera contro la Fiorentina avrà la chance di prendersi il primo posto in solitaria. Senza l'infortunato Thuram, è proprio il suo sostituto a regalare ai nerazzurri il primo big match della settima giornata.    Dopo sei minuti, su lancio di Barella, Bonny punisce la difesa altissima della Roma, presentandosi a tu per tu con Svilar e bucando il portiere giallorosso, che fin qui aveva subìto solamente due reti in Serie A. 🔗 Leggi su Agi.it

