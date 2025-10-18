Insulti ai parenti di Pierina Leoni da tastiera nei guai Già una decina di indagati
di Lorenzo Muccioli e Francesco Zuppiroli Il panorama di odio social davanti a cui si staglia il giallo di Pierina Paganelli continua a tenere banco. E non solo per una denuncia emersa da parte dei Saponi nei confronti della vicina di casa e moglie dell’imputato, Valeria Bartolucci, per esternazioni che la donna avrebbe fatto in sede di indagini e sui social, ritenute dai figli di Pierina "gravissime". Nel mirino dei familiari della donna uccisa in via del Ciclamino il 3 ottobre 2023 erano già finiti nel tempo diversi altri ‘leoni da tastiera’ che, stando agli avvocati di parte civile Marco e Monica Lunedei, durante tutto l’arco dell’inchiesta hanno contribuito a fomentare come mantice sul fuoco l’odio verso la famiglia di Pierina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
