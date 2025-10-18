Insulti a un bambino scoppia la rissa a Fiorenzuola | in manette un 27enne
Nella tarda serata del 17 ottobre, un intervento tempestivo e risolutivo da parte dei carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola ha portato all'arresto di un 27enne, senza fissa dimora, in seguito a una serie di atti violenti e resistenza contro alcuni militari. Tutto si è verificato in via. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
