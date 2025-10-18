Instagram i genitori potranno bloccare le chat tra minori e intelligenze artificiali Meta annuncia la novità
Meta ha annunciato l’introduzione di nuovi controlli parentali dedicati alle interazioni tra adolescenti e chatbot su Instagram. L’obiettivo è limitare i contatti tra minori e personaggi generati dall’intelligenza artificiale, offrendo ai genitori maggiori possibilità di gestione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Spazio Giovani Parma: ora ci trovi anche su Instagram! Spazio Giovani Parma, il servizio dedicato ai ragazzi 14-19 anni, ma anche a genitori, insegnanti ed educatori , diventa ancora più social. Oltre agli spazi fisici presenti a Parma e provincia e alla pagi - facebook.com Vai su Facebook
Instagram, i genitori potranno bloccare i chatbot AI - X Vai su X
Instagram, i genitori potranno bloccare i chatbot AI - Instagram introduce opzioni per limitare l'accesso degli adolescenti ai chatbot AI dopo le polemiche sulle interazioni inappropriate. Riporta msn.com
Instagram cambia le regole per i minorenni: arriva la modalità PG-13 ispirata al cinema - 13, nuovi filtri per i contenuti e più controllo ai genitori: le novità arrivano entro l’anno. smartworld.it scrive
Instagram introduce nuove restrizioni per i minori con l’aiuto dell’intelligenza artificiale - La piattaforma introduce nuove restrizioni per i minori, nascondendo contenuti non adatti e usando l’AI per scoprire chi finge di essere maggiorenne. Segnala ispazio.net