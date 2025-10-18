Instagram i genitori potranno bloccare le chat tra minori e intelligenze artificiali Meta annuncia la novità

Orizzontescuola.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meta ha annunciato l’introduzione di nuovi controlli parentali dedicati alle interazioni tra adolescenti e chatbot su Instagram. L’obiettivo è limitare i contatti tra minori e personaggi generati dall’intelligenza artificiale, offrendo ai genitori maggiori possibilità di gestione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

instagram genitori potranno bloccareInstagram, i genitori potranno bloccare i chatbot AI - Instagram introduce opzioni per limitare l'accesso degli adolescenti ai chatbot AI dopo le polemiche sulle interazioni inappropriate. Riporta msn.com

instagram genitori potranno bloccareInstagram cambia le regole per i minorenni: arriva la modalità PG-13 ispirata al cinema - 13, nuovi filtri per i contenuti e più controllo ai genitori: le novità arrivano entro l’anno. smartworld.it scrive

instagram genitori potranno bloccareInstagram introduce nuove restrizioni per i minori con l’aiuto dell’intelligenza artificiale - La piattaforma introduce nuove restrizioni per i minori, nascondendo contenuti non adatti e usando l’AI per scoprire chi finge di essere maggiorenne. Segnala ispazio.net

Cerca Video su questo argomento: Instagram Genitori Potranno Bloccare